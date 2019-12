Video: "Lobby gay dietro le Sardine?" Vladimir Luxuria scherza con Lorenzo Donnoli

Di redazione Blogo.it giovedì 12 dicembre 2019

Esiste davvero una lobby gay in Italia?

Chi c'è dietro le Sardine? Da qualche settimana in Italia non ci si chiede altro e qualcuno azzarda risposte che sembrano abbastanza lontane dalla realtà. È stata anche fatta l'ipotesi che dietro ci siano la lobby gay e i movimenti giovanili ecologisti manovrati dai poteri forti. Proprio per rispondere a uno di questi sospetti, uno degli organizzatori delle manifestazioni delle Sardine, Lorenzo Donnoli, ha pubblicato un video ironico in cui è affiancato da Vladimir Luxuria.

I due giocano sul fatto che sembra strano che qualcuno dica che in Italia ci sia una lobby gay, visto che siamo l'ultimo Paese ad aver riconosciuto qualche diritto alle coppie omosessuali, un Paese in cui il matrimonio egualitario ancora non esiste e in cui non ci sono leggi contro l'omofobia.

Luxuria dice: "Non sapevo che ci fosse la lobby gay in Italia, sapevo che c'è la lobby degli ipocriti, degli omofobi, dei trasformisti, ma la lobby gay...". Poi con Donnoli ringraziano per aver dato loro l'idea, a questo punto, di crearla una lobby gay e chiudono il video dandosi un bacio.