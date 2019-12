Elezioni Gb, Trump: "Ora enorme accordo commerciale". L'Ue sulla Brexit: "Pronti a negoziare"

Trump è pronto ad approfittare della Brexit. La Commissione Europea, invece, si è detta nuovamente pronta a negoziare

Il Presidente americano Donald Trump si sta sfregando le mani dopo il risultato elettorale in Gran Bretagna, dove i conservatori hanno ottenuto una vittoria clamorosa assicurandosi la maggioranza dei seggi. Boris Johnson ha ovviamente celebrato questa vittoria, letta come una conferma da parte dell'elettorato sulla Brexit che si compirà "il 31 gennaio, senza se e senza ma".

Anche il Presidente americano ha interpretato questo risultato elettorale come il via libera definitivo per nuovi accordi commerciali tra Gran Bretagna e Stati Uniti: "Congratulazioni a Boris Johnson per questa grande vittoria. Gran Bretagna e Stati Uniti saranno adesso liberi di fare un enorme nuovo accordo commerciale dopo la Brexit: quest'accordo ha il potenziale di essere il più grande ed il più vantaggioso di qualsiasi accordo con la Ue. Celebriamo Boris!".

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!