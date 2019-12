Mes, Centeno: "Si chiude ad inizio 2020". Conte risponde: "Aspettiamo a dare date"

Di Redazione Blogo.it venerdì 13 dicembre 2019

Centeno ha ribadito che, secondo il suo parere, la riforma del Mes verrà ratificata entro l'inizio del 2020

Mentre in Italia la discussione è considerata ancora apertissima, in Europa la ratifica della riforma del Mes viene vista come prossima alla chiusura. Per il Presidente dell'Eurogruppo, il portoghese Mario Centeno, "ora sono in sospeso questioni giuridiche minori, ma il dibattito continua a livello nazionale; dobbiamo aspettare che si concludano le procedure nazionali e contiamo di chiudere il file il prima possibile, all'inizio dell'anno prossimo".

A Centeno è stato poi chiesto perché i Paesi del sud Europa, come Italia e Portogallo, dovrebbero ratificare questa riforma. Questa è stata la risposta del Presidente dell'Eurogruppo: "tutti i dossier sono stati affrontati con un obiettivo, quello di fare progressi nell'integrazione europea, di preservare la stabilità finanziaria e di permettere a tutte le economie di crescere più velocemente, che in fin dei conti è ciò che vogliamo per tutti i nostri cittadini. La riforma del Mes, a questo riguardo non è diversa: ha un approccio abbastanza equilibrato per rendere tutti i nostri debiti più sicuri e rafforzare il ruolo dell'Esm come una barriera contro il contagio nelle crisi, che alcuni anni fa non eravamo pronti ad affrontare alcuni anni fa. Penso che sia piuttosto importante per tutti i Paesi"

Oggi a Bruxelles c'era anche il Premier italiano, Giuseppe Conte, che si è detto pronto a disattendere le aspettative di Centeno e dell'Eurogruppo: "Rispetto le aspettative, ma poi a condividere i risultati, a sottoscriverli è ciascuno Stato, nell'ambito delle sue prerogative. Nel caso del governo italiano, l'ho sempre dichiarato, sarà ampiamente coinvolto il Parlamento. Quindi, aspettiamo a dare una data".