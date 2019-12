Cannabis light, Giorgia Meloni: "Emendamento M5S una follia, la droga non è mai innocua e leggera"

Di Redazione Blogo.it venerdì 13 dicembre 2019

Giorgia Meloni: "Per FdI la droga non è mai una cosa leggera e innocua e continueremo a combattere la sua diffusione e chi la sostiene"

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si scaglia contro il subemendamento in manovra di bilancio presentato dal M5s, Pd e LeU che permette di vendere fiori di canapa in Italia, la cosiddetta cannabis light.

"Sono senza parole: parliamo di una norma folle, che permette di spalancare le porte alla vendita legale di quei prodotti con cannabis a basso contenuto di Thc che il Consiglio superiore della Sanità ha giudicato estremamente pericolosi per la salute... Per Fratelli d’Italia la droga non è mai una cosa leggera e innocua. E noi continueremo a combattere la sua diffusione e chi la sostiene.

.

I grillini avevano salutato l’approvazione del loro emendamento con un "Ragazzi ce l'abbiamo fatta”. L’emendamento sulla canapa in pratica rende legale la cannabis light con un THC non superiore a 0,5%, legalizza anche biomassa e preparati al cannabidiolo (CBD). La norma deroga così anche al testo unico in materia di stupefacenti.

Il provvedimento dovrebbe essere messo ai voti con la fiducia per entrare in vigore già dall’1 gennaio 2020. Il settore della cannabis light e l’indotto occupano in Italia oltre 10 lavoratori.