Popolare Bari, aperta un'inchiesta. Conte: "Faremo una sorta di banca del Sud a partecipazione pubblica"

Di redazione Blogo.it sabato 14 dicembre 2019

Il Premier assicura di aver chiarito con Italia Viva.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha parlato al Ministero della Salute dei primi cento giorni di attività del governo nello specifico settore, ma inevitabilmente ha dovuto parlare anche del caso scoppiato ieri pomeriggio, quello della Banca Popolare di Bari, che è stata commissariata da Bankitalia. Il Premier ha chiarito che a breve sarà convocato un Consiglio dei Ministri e che l'obiettivo del governo è quello di creare "una sorta di Banca del Sud degli investimenti a partecipazione pubblica".

Conte ha aggiunto:

"Ieri abbiamo fissato gli obiettivi che vogliamo conseguire in tempi rapidi, secondo un disegno di politica coerente che avevamo in parte già impostato, non è che improvvisiamo"

Per quanto riguarda le polemiche di ieri sera e in particolare la reazione dei Italia Viva alla notizia di un intervento pubblico per salvare la Popolare di Bari, Conte ha commentato:

"Siamo un po' vivaci, ma siamo responsabili. Capisco che ci sia molta sensibilità, al limite dell'ipersensibilità sul tema banche, che è un nervo scoperto per molte forze politiche, è un tema divisivo. Quanto successo ieri è frutto di un equivoco. Tensioni tra me e Renzi? Non c'è nessuna tensione. Ci siamo sentiti, non con Renzi, ma con Marattin. Con Italia Viva gli obiettivi sono condivisi. Chi ci sarà nel Cdm? Non lo abbiamo ancora fissato, non posso dire chi chi sarà"

Ieri a Bruxelles Conte era stato direttamente interpellato dai giornalisti sul caso della Popolare di Bari, ma lui aveva minimizzato, dicendo che non stava accadendo nulla di grave, oggi ha spiegato però:

"Ieri a Bruxelles non potevo anticipare alle telecamere quello che stava succedendo. Chiedo scusa ai cittadini, sono stato omissivo per la prima volta ma non potevo parlare a mercati aperti"

Per quanto riguarda le prossime mosse del suo governo su questo caso, Conte ha detto:

"Non tuteleremo nessun banchiere. Sollecitiamo azioni di responsabilità perché non possiamo permetterci queste situazioni, vogliamo i nomi e i cognomi dei responsabili. Interverremo attraverso uno strumento nella pancia di Invitalia, Mediocredito Centrale"

E ha concluso:

"Cerchiamo di fare di necessità virtù. Assicureremo a Mediocredito centrale le necessarie risorse per poi, con un fondo interbancario, intervenire per rilanciare la Pop Bari. Avremo una sorta di Banca del Sud degli investimenti a partecipazione pubblica"

Foto © Palazzo Chigi Licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT