M5S, Di Maio presenta i sei facilitatori e il Team del Futuro: tra di loro Toninelli, Taverna e Carelli

Di redazione Blogo.it sabato 14 dicembre 2019

Gli iscritti a Rousseau dovevano solo dire "sì" o "no" alla rosa di nomi scelta da Di Maio.

Il MoVimento 5 Stelle ha scelto la sua squadra di facilitatori organizzativi nazionali, o meglio, Luigi Di Maio li ha scelti e gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno votato "sì", in blocco, ai nominativi presentati dal capo politico.

Il quesito a cui si era chiamati a rispondere, infatti, era:

"Sei d’accordo con la proposta del Capo Politico di affidare i 6 ruoli di Facilitatori organizzativi nazionali alla seguente rosa di nominativi? Comunicazione: Emilio Carelli; Formazione e Personale: Barbara Floridia; Attivismo locale: Paola Taverna; Campagne elettorali: Danilo Toninelli; Supporto Enti Locali amministrati dal MoVimento 5 Stelle: Ignazio Corrao; Coordinamento e Affari interni: Enrica Sabatini"

Ha vinto il "sì" con l'84,6% delle preferenze, ossia 20.584 voti, mentre il 15,4%, ossia 3.742 utenti, hanno detto no, ma non si sa bene cosa sarebbe potuto succedere se avesse vinto il no, visto che non c'era alcuna possibilità di scegliere i nominativi, ma si poteva solo accettare o meno la scelta di Di Maio. In tutto hanno votato 24.326 persone.

La votazione ha riguardato anche i progetti del Team del Futuro: per l'area tematica imprese ha vinto il Team Saiello, per quella trasporti e infrastrutture il Team Cioffi, per quella istruzione, ricerca e cultura il Team Giarrusso, per giustizia e affari istituzionali il Team D'Orso, per l'area tematica sanità il Team Ciarambino, per quella dedicata all'economia il Team Presutto e per quella lavoro e famiglia il Team Pallini.

Per alcune aree come agricoltura e pesca, ambiente, esteri e Unione Europea, innovazione, sicurezza e difesa, è stato presentato un solo progetto a testa che ha dunque automaticamente vinto. Quindi i membri del Team del Futuro Nazionale sono in tutto 18, i sei facilitatori più i 12 capiprogetto per ogni area tematica.

Facilitatori:

Attivismo Locale: Paola Taverna

Campagne Elettorali: Danilo Toninelli

Comunicazione: Emilio Carelli

Coordinamento E Affari Interni: Enrica Sabatini

Formazione E Personale: Barbara Floridia

Supporto Enti Locali Amministrati Dal Movimento 5 Stelle: Ignazio Corrao

Progetti del Team del Futuro:

Agricoltura e Pesca: Luciano Cadeddu

Ambiente: Giampiero Trizzino

Economia: Vincenzo Presutto

Esteri e Unione Europea: Iolanda Di Stasio

Giustizia e Affari Istituzionali: Valentina D’Orso

Imprese: Gennaro Saiello

Innovazione: Luca Carabetta

Istruzione, Ricerca e Cultura: Dino Riccardo Maria Giarrusso

Lavoro e Famiglia: Maria Pallini

Sanità: Valeria Ciarambino

Sicurezza e Difesa: Luca Frusone

Trasporti e Infrastrutture: Andrea Cioffi