Di Maio corteggia le Sardine: "Sarebbe bello lavorare insieme"

Luigi Di Maio strizza l'occhio al movimento delle Sardine: "Sarebbe bello lavorare insieme su ambiente, giustizia, diritti sociali, lavoro".

Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sarebbe pronto a collaborare con le Sardine, il movimento partito dal basso riuscito in poche settimane a riempire decine di piazze italiane contro il populismo dilagante di cui il leader leghista Matteo Salvini è il principale fomentatore.

Di Maio si è tenuto lontano dalla piazza di San Giovanni a Roma riempita dalle Sardine, ma all'indomani della manifestazione strizza l'occhio agli organizzatori:

Non nego che avevo la tentazione di passare a San Giovanni. Le piazze sono una cosa bellissima. Giorni fa ho incrociato il loro portavoce in tv e gli ho detto che sono bravissimi. Trovo sbagliato che qualcuno, tra i partiti, provi a metterci il cappello. Bisogna lasciar respirare queste emozioni in modo libero, solo così continueranno a essere forti e coinvolgenti.