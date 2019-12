Popolare di Bari, stasera il Cdm. Conte: "Nulla ai banchieri"

Di Redazione Blogo.it domenica 15 dicembre 2019

Stasera alle ore 21 si riunirà il Cdm per salvare la Popolare di Bari

Questa sera alle ore 21 è stato convocato il Consiglio dei Ministri per esaminare la crisi della Banca Popolari di Bari e varare contestualmente un decreto per il suo salvataggio. In Cdm è stato convocato proprio per approvare un decreto legge inerente a "misure urgenti per la realizzazione di una banca di investimento".



Al termine del concerto di Natale al Senato, il Premier Conte ha ribadito che il Governo non si limiterà a regalare soldi pubblici per risolvere il problema: "Stasera chiuderemo sulla Banca popolare di Bari, faremo un intervento. Gli obiettivi sono quelli preannunciati; vogliamo tutelare i risparmiatori, non vogliamo concedere nulla ai banchieri, a coloro che sono responsabili di questa situazione critica, anzi auspichiamo noi stessi le più rigorose azioni per accertare le responsabilità e quello che è stato fatto, perché si e arrivato a questa condizione".

Il Premier ha spiegato che la crisi della Popolare di Bari verrà affrontata facendo di necessità virtù: "È chiaro che abbiamo delle responsabilità pubbliche nei confronti dei risparmiatori, del territorio e del mezzogiorno. Non dimentichiamo che in gioco ci sono non solo i risparmiatori ma c'è anche un tessuto produttivo che al Sud soffre, quindi è chiaro che un polmone creditizio finanziario è importante. Facciamo di necessità virtù, dovendo intervenire interveniamo con una prospettiva più ampia, con una visione strategica. Quindi creeremo le condizioni, attraverso l'intervento di Mediocredito centrale e anche potenzialmente del fondo interbancario, per rilanciare una banca che potrebbe essere la banca del Sud, che darà respiro, un polmone creditizio finanziario del Sud".

Giuseppe Provenzano, ministro per il sud e per la coesione territoriale, è stato ospite oggi a Mezz'ora in più, dove ha ribadito le intenzioni dell'Esecutivo: "È doveroso tutelare i risparmiatori e oggi tutelarli passa anche da salvare quella banca. Qui non si stanno salvando banchieri ma risparmiatori e imprese, e stiamo capendo come intervenire sul sistema del credito al Sud. Bisogna inchiodare ognuno alle proprie responsabilità, su questo c'è un'inchiesta in corso".