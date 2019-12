Milano prima città per la qualità della vita in Italia, seguono Bolzano e Trento

Leggi anche:

Notizie

Di Redazione Blogo.it lunedì 16 dicembre 2019

Per il secondo anno consecutivo, la città di Milano si conferma in vetta alla classifica de "Il Sole 24 Ore" per la "Qualità della vita"

Milano è per il secondo anno consecutivo in vetta alla classifica de "Il Sole 24 Ore" per la "Qualità della vita". Sul podio anche Bolzano e Trento, mentre all’ultimo posto - per la quarta volta - c’è la città di Caltanissetta. Male Roma, che non va oltre il 18° posto, anche se recupera tre posizioni.

Come riferisce il quotidiano di Confindustria, rispetto alle precedenti rilevazioni, l’indagine è stata ampliata con gli indicatori che sono saliti da 42 a 90, suddivisi in sei macro aree tematiche. Milano, ad esempio, oltre al primato nella classifica generale, si piazza prima nella categoria “Affari e lavoro”, seconda nella macro area “Ricchezza e consumi” e terza in “Cultura e tempo libero”. Male la rilevazione in “Giustizia e sicurezza”, con Milano e provincia all’ultimo posto soprattutto per numero di reati denunciati e litigiosità.

Bolzano e Trento, le provincie dell’arco alpino, si piazzano subito alle spalle del capoluogo lombardo, seguite da Aosta. Il capoluogo della Valle d’Aosta è prima nella macro area “Ricchezza e consumi”, Trento vince in “Ambiente e servizi”, Bolzano invece primeggia in “Demografia e società”. Il primato in “Giustizia e sicurezza” va ad Oristano, mentre Rimini si assicura quello di “Cultura e Tempo libero”.

Si segnalano nella top 10 delle città più vivibili Trieste (5a), Treviso (8a) e la provincia di Monza e Brianza, che recupera 17 posizioni risalendo fino alla 6a piazza. Al 7° posto c’è Verona, che recupera sette posizioni, mentre al 9° e al 10° posto troviamo Venezia e Parma che risalgono rispettivamente dalla 25a alla 19a piazza. La graduatoria conferma ancora una volta le differenze tra il Centro-nord e il Sud: Caltanissetta è fanalino di coda (107a), preceduta da Foggia (105a) e Crotone (106a).

Tra le grandi città, Roma sale di tre posizioni, ma rimane molto indietro (18a), mentre Napoli è (81a) pur recuperando 13 piazze. Genova sale al 45° posto (+11 posizioni), mentre Firenze è 15a, Torino 33a. Bari migliora di 10 piazze salendo al 67° posto, mentre Bologna, pur in calo, rimane nella parte alta della graduatoria (14a).