Roma, Raggi licenzia il vignettista Marione: aveva disegnato l'UE come un lager nazista

Di redazione Blogo.it lunedì 16 dicembre 2019

La scritta "Arbeit macht frei" diventa "Unione Europea" nella vignetta di Improta.

Mario Improta, noto anche come Marione, è il vignettista che ha collaborato con il Comune di Roma per la produzione di materiale per gli studenti e in particolare per la realizzazione del fumetto civico del Campidoglio che viene distribuito nelle scuole della Capitale. Questa collaborazione ora è stata interrotta per volere della sindaca Virginia Raggi dopo una spiacevolissima vicenda.

Marione, infatti, dopo la vittoria di Boris Johnson alle elezioni nel Regno Unito, ha realizzato una vignetta in cui il Premier britannico è rappresentato come un deportato che fugge dall'Unione Europea rappresentata come il lager di Auschwitz. È senza dubbio un argomento su cui non si deve scherzare e Marione lo ha capito troppo tardi, correggendo il tiro in un secondo momento e sostituendo l'immagine con una nuova in cui l'Ue, invece, è rappresentata come un water. L'illustratore ha anche ammesso che "non era corretto paragonare l'Unione Europea ad Auschwitz".

La sindaca Raggi, ieri aveva commentato:

"Quella vignetta non ha nulla a che vedere con l'amministrazione ma ci tengo a dire che non rappresenta il mio pensiero e contrasta con la mia sensibilità su temi che mi hanno sempre vista impegnata in prima persona. Bisogna fare molta attenzione quando si toccano tematiche come i campi di sterminio e le persecuzioni naziste"

E oggi ha preso la decisione definitiva di interrompere la collaborazione con Improta. Nel frattempo l'Auschwitz Museum ha condiviso sui social la vignetta e ha scritto:

"'Arbeit macht frei' era un'illusione cinica che le Ss davano ai prigionieri di #Auschwitz. Quelle parole sono diventate una delle icone dell'odio umano. È doloroso per la memoria di Auschwitz e delle sue vittime vedere questo simbolo strumentalizzato e vergognosamente abusato"

"Arbeit macht frei" significa "il lavoro ti rende libero" ed è la scritta che si trova sul cancello di Auschwitz, quella che nella vignetta di Marione è sostituita dalla scritta "Unione Europea".