Museo Macro Roma, poster blasfemo: Gesù eccitato con un bambino. Meloni: "Raggi rimuova questo schifo"

Di redazione Blogo.it lunedì 16 dicembre 2019

Già due anni fa gli stessi manifesti erano stati affissi alle pensiline Atac...

All'esterno del Macro Roma, il Museo di arte contemporanea, è stata affissa una serie di manifesti, ma uno in particolare ha colpito l'attenzione dei romani perché risulta blasfemo. A far notare il fattaccio sono stati gli esponenti di Fratelli d'Italia. Il capogruppo del partito di Giorgia Meloni alla Regione Lazio Fabrizio Ghera e il capogruppo in Campidoglio Andrea De Priamo hanno diffuso attraverso i social la foto che vedete qui in alto e una nota congiunta in cui spiegano che cosa è successo:

"Il manifesto affisso all’esterno del Macro di Roma, Museo di arte contemporanea della Capitale, è di una vergogna inaudita. Stamane, recandoci sul posto abbiamo notato un’immagine volgare che ritrae un bambino in ginocchio davanti a Gesù Cristo, quest’ultimo in evidente stato di eccitazione e con la mano in testa al bimbo. E’ inaccettabile che roba del genere venga esposta al pubblico, in un museo importante della città - peraltro con fondi pubblici - e frequentato anche da famiglie. Come Fratelli d’Italia chiediamo alla sindaca Raggi di far rimuovere urgentemente la locandina blasfema, indegna e offensiva non solo dei cristiani ma anche di Roma"

Anche Giorgia Meloni ha condiviso la notizia e ha commentato:

"Raggi rimuova questo schifo esposto al Museo di arte contemporanea di Roma. Non riesco a capacitarmi di come qualcuno abbia potuto autorizzare questo scempio dentro un museo comunale. Questa vergogna deve sparire subito, i responsabili siano sanzionati"

Quello che colpisce è che anche due anni fa questi stessi manifesti blasfemi erano stati affissi alle pensiline dell'Atac ed era stato denunciato per "offese a una confessione religiosa mediante vilipendio e affissione abusiva di manifesti" un 28enne street artist locale, rintracciato dalla Digos. Resta da capire se anche questa volta l'affissione è abusiva e si tratta di uno scherzo o se l'amministrazione è in qualche modo addirittura complice.