Grillo: "Sardine? Movimento igienico-sanitario, non si facciano mettere il cappello"

Di redazione Blogo.it martedì 17 dicembre 2019

"Interessanti, non si facciano mettere il cappello da nessuno": anche Beppe Grillo, comico genovese e fondatore del M5S, si esprime sulle sardine

Beppe Grillo, comico genovese e cofondatore del M5S assieme a Gianroberto Casaleggio, si è espresso sulle cosiddette “Sardine”: "Sono un movimento interessante, da tenere d'occhio. Non si facciano mettere il cappello da nessuno", il messaggio del leader carismatico pentastellato. Da tempo defilatosi dalla “politica attiva”, Grillo vigila sempre su Luigi Di Maio e di tanto in tanto fa capolino per redimere questioni molto spinose.

Ai giornalisti che lo hanno raggiunto all'esterno dell'hotel Forum a Roma, Grillo non ha risparmiato qualche battuta: "Le Sardine sono un movimento igienico-sanitario". Poi, ha aggiunto: "Siete voi le vere sardine di questo paese: guardate come mi comprimete . Avete dei microfoni che odorano di aliti terribili. E siete anche poco puliti, nel senso che avete degli aliti pazzeschi... Non posso stare in mezzo a voi così!", ha concluso il fondatore del movimento attualmente al governo.