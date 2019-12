Sondaggi Emilia-Romagna: Bonaccini stacca Borgonzoni del 7%

Di Redazione Blogo.it mercoledì 18 dicembre 2019

Intanto la Lega scende sotto il 30% per la prima volta.

Nel corso della puntata di ieri di #CartaBianca su Raitre sono stati presentati i dati di un sondaggio condotto da Ixè sulle intenzioni di voto in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna, in programma a gennaio. Secondo la ricerca, il candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini, Presidente in carica, stacca di 7 punti percentuali la candidata della Lega Lucia Borgonzoni.

Bonaccini sarebbe al 47,2% e Borgonzoni al 40,1%. C'è anche il candidato del MoVimento 5 Stelle Simone Benini che raccoglierebbe solo il 7,8% dei consensi.

Il sondaggio ha indagato anche anche le intenzioni di voto per quanto riguarda i partiti e per la prima volta si è registrato un calo della Lega sotto al 30%, è al 29,9%, ma comunque sempre primo partito. E sono in calo anche il MoVimento 5 Stelle, che è al 16% con uno 0,3% in meno, e il PD, che dal 20,8% passa al 20,2%. Ancora in calo Forza Italia che scende dal 7,6% al 7%, mentre Fratelli d'Italia è stabile, avendo perso solo uno 0,1%: dal 10,6% scende al 10,6%.