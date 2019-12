Salvini dorme in aereo: ragazza fa selfie mostrando il dito medio

Di Redazione Blogo.it mercoledì 18 dicembre 2019

L’ex ministro dell’Interno ripubblica la foto e commenta: poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione

Di dito medio in dito medio. Dopo quello "promesso" dal senatore dissidente Gianluigi Paragone ai vertici del Movimento, che lo hanno messo sotto la scure dei probiviri, è Matteo Salvini a rimanere per così dire in tema.

Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate!

E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione😂 pic.twitter.com/jhfQaG3f99 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 18, 2019

Il leader della Lega ha postato una foto ripresa dal profilo social di una ragazza sua vicina di posto in aereo che lo ha ritratto in un selfie mentre lei mostra il dito medio, (con tanto cuoricini sovrapposti) scatenando una marea di commenti e condivisioni sui social.

Se fai il dito medio a @matteosalvinimi e posti il selfie è normale che quelli di #iostoconsalvini ti blastino.

Anzi è probabilmente quello che speravi quindi non lamentarti.

Detto questo trovo vile averlo fatto mentre dormiva. — Luca Di Bartolomei (@ldibartolomei) December 18, 2019

L’ex ministro dell’Interno e leader della Lega nel ripubblicare la foto commenta: "Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione".

La ragazza poco dopo, probabilmente pentita di quanto fatto, ha disabilitato i suoi profili social, come riporta TgCom24.