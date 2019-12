Sondaggi politici: scende la Lega, salgono PD e M5S

Di redazione Blogo.it giovedì 19 dicembre 2019

Il nuovo sondaggio di Emg Acqua per Agorà segnala un lieve calo della Lega, che resta primo partito in Italia, a beneficio del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle.

Nuova settimana, nuovi sondaggi politici. Emg Acqua per Agorà ha interpellato il solito campione chiedendo le intenzioni di voto sulla base degli ultimi sviluppi della politica italiana.

Se si andasse al voto oggi, il 31,2% degli intervistati sceglierebbe la Lega, in calo di quasi un punto percentuale rispetto al sondaggio svolto la settimana scorsa. E se la Lega è in lieve calo, a salire in queste ore sono stati gli altri due partiti più grandi, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.

Il PD otterrebbe il 19,2%, confermandosi il secondo partito in Italia, mentre M5S riuscirebbe a toccare quota 16,1% rispetto al 15,7% di sette giorni fa. In crescita, seppur lieve, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni (10,6%, +0,2% rispetto alla settimana scorsa).

Forza Italia rimane stabile al 6,7%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,2% e si ferma al 5% delle preferenze.