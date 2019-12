La Sea Watch 3 tornerà in mare: "Abbiamo vinto l'appello"

Dopo cinque mesi di blocco nel porto di Licata, la Sea Watch 3 è libera e può tornare in mare: lo annuncia su Twitter la Ong tedesca

La Sea Watch 3 può tornare in mare. L’annuncio arriva direttamente dalla Ong tedesca Sea Watch, che tramite il proprio profilo Twitter conferma di aver vinto il ricorso presso il Tribunale Civile di Palermo. "Dopo più di cinque mesi bloccati in porto a Licata (Agrigento) - spiega la Ong - ci stiamo preparando per tornare in mare. La giustizia trionfa sul (ex) decreto Sicurezza". "Sea Watch ha vinto l'appello al Tribunale Civile di Palermo: la Sea Watch 3 è libera", sottolinea l’account social scatenando una reazione a catena.

🔴🔴 #SeaWatch has won the appeal to the Civil Court of Palermo: #SeaWatch3 is free!



After more than 5 months of blockade in the port of Licata, we are preparing to return at sea.



Justice triumphs over the (former) Security law. pic.twitter.com/nSvuAeCfrQ