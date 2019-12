Mosca: attacco alla sede dei servizi segreti, un morto | Autorità: "È terrorismo"

Terrorismo a Mosca. Tre uomini armati hanno aperto il fuoco oggi davanti alla sede del Fsb, il servizio segreto russo, un morto

Incubo terrorismo a Mosca. Tre uomini armati hanno aperto il fuoco oggi contro la sede del Fsb, il servizio segreto russo, che si trova nel centro della capitale, in piazza Lubyanka, uccidendo una persona.

La vittima sarebbe un vigile urbano in servizio secondo le prime informazioni mentre altri tre poliziotti sarebbero rimasti feriti. L’attacco, che le autorità russe classificano come "terroristico", avviene nel giorno della tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente Vladimir Putin.

Secondo alcune fonti i tre assalitori, che si sarebbero messi a sparare nella sala d’ingresso della sede Fsb, sono stati neutralizzati dalle forze di sicurezza, secondo altre uno dei tre sarebbe invece riuscito a fuggire.

Nella sede Fsb pare fosse in corso un ricevimento, la sparatoria sarebbe poi proseguita fuori, in strada. Altri media locali scrivono che invece tutto sarebbe iniziato nella vicina piazza Vorovskogo. L’intera area è stata isolata e interdetta al traffico.

Russians react with laughter and jokes to the shooting in Central Moscow and the movement of armed police.

According to the latest reports, 3 police officers were injured. pic.twitter.com/5Wq3mMZS3x