Vaticano, segnalati mille abusi sessuali in un anno: "Siamo sopraffatti"

L'ufficio del Vaticano che riceve le denunce di abusi sessuali da parte del clero è oberato di lavoro: in un anno è stata registrata la cifra record di mille segnalazioni, circa il quadruplo rispetto a una decina di anni fa. Anche merito della stretta imposta da Papa Francesco e dell'abolizione del segreto pontificio sulla pedofilia.

Il capo Ufficio della Sezione Disciplinare nella Congregazione per la dottrina della fede, John Joseph Kennedy, ha spiegato:

"Per evadere tutti i documenti relativi al 2019, il quadruplo di quanti se ne gestivano un decennio fa, il personale dovrebbe lavorare sette giorni alla settimana. Stiamo effettivamente assistendo a uno tsunami di casi, al momento, in particolare da Paesi di cui non abbiamo mai sentito parlare prima"