Impeachment, Trump chiede il processo immediato al Senato. Ecco perché

L'impeachment per Donald Trump è in una fase di stallo, col Senato dichiaratamente intenzionato ad un processo tutt'altro che imparziale. E il Presidente insiste per un processo il prima possibile.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà processato in Senato dopo che la Camera dei Rappresentanti lo ha messo ufficialmente in stato d'accusa per abuso di potere e ostruzione del Congresso. Il nodo da sciogliere, ora, è il quando.

Mettere in stato d'accusa Donald Trump non è stato difficile, i Democratici alla Camera dei Rappresentanti sono la maggioranza, le prove contro di lui erano schiaccianti e il voto si è svolto senza particolari problemi. Al Senato, però, la situazione è opposta. Lì sono i Repubblicani ad essere in maggioranza e poco importa se le prove a carico di Trump sono inequivocabili: nessuno dei senatori sembra pronto ad un giusto processo.

È stato il leader della Maggioranza del Senato degli Stati Uniti d'America Mitch McConnell a confermarlo quando ha dichiarato di non poter essere un giurato imparziale nel processo a Donald Trump. Ed è anche per questo che si è arrivati ad uno stallo.

La procedura prevede che la Camera dei rappresentanti invii al Senato gli articoli di impeachment così da far partire il processo, ma la Presidente della Camera Nancy Pelosi non ha nessuna intenzione di dare l'avvio al passo successivo finché non ci saranno rassicurazioni che sarà condotto un giusto processo nei confronti di Donald Trump.

E queste, ad oggi, non sono affatto arrivate. Anzi. È proprio Mitch McConnell a dover fissare i termini del processo al Senato e le premesse fanno pensare a tutt'altro che ad un giusto processo. McConnell ha dichiarato pubblicamente che i senatori repubblicani - 53 su un totale di 100 - agiranno in "totale coordinamento" col team del Presidente Trump.

La narrativa che Trump e i Repubblicani stanno portando avanti è quella secondo la quale i Democratici i testimoni sentiti alla Camera erano in maggioranza di parte, ma anche lo stesso Trump era stato invitato ad essere ascoltato ed aveva risposto con un sonoro NO. Ora, però, ben consapevole del fatto che il processo al Senato sarà tutt'altro che imparziale, Trump ha chiesto di essere processato il prima possibile.

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial!