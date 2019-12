Daniela Santanchè sbaglia treno: "Volevo andare a Milano, mi sono ritrovata a Napoli. Mi son sentita male"

Di redazione Blogo.it venerdì 20 dicembre 2019

La senatrice ha raccontato l'accaduto su Instagram.

Son passati i tempi in cui i politici dovevano dare prova di essere attenti e affidabili. Pur di avere qualche like in più sui social network, ormai, sono pronti a raccontare proprio tutto, incluse le figuracce. Daniela Santanchè ha pubblicato un video su Instagram in cui racconta di aver sbagliato treno. Da Roma voleva andare a Milano per cenare con il figlio Lorenzo e la sua fidanzata, è salita sul convoglio mentre era al telefono, ma quando ha chiuso la telefonata si è accorta che stava andando a Napoli.

A questo punto Santanchè ha chiesto al capotreno se c'era qualche fermata intermedia, ma si è sentita rispondere di no e così è arrivata a Napoli, secondo il suo racconto ci ha messo tre ore perché il treno è rimasto fermo molto tempo, anche in una galleria, e quando è arrivato nel capoluogo campano ha cercato un treno per Milano, ma l'ultimo rimasto era per Roma.

La senatrice di Fratelli d'Italia ha detto di essere rimasta sconvolta dall'accaduto perché si è stupita di se stessa, visto che si definisce sempre "super organizzata e super attenta" questa volta, invece, ha avuto una svista clamorosa. E ovviamente avrebbe anche potuto non raccontarla... Invece l'ha condivisa con i suoi follower chiedendo loro se hanno mai avuto una disavventura simile. E c'è anche chi commenta "Perché ti meravigli, siamo in Italia", non capendo che in questo caso la sbadata è stata lei, mica il capotreno che sapeva benissimo dove andare.