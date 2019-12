Caso Gregoretti, Italia Viva è in dubbio sul voto per il processo a Salvini

Di redazione Blogo.it venerdì 20 dicembre 2019

Davide Faraone assicura che Italia Viva leggerà attentamente la documentazione sul possibile processo a Matteo Salvini prima di decidere come votare.

Il voto in Senato sul possibile processo a Matteo Salvini non si svolgerà prima del prossimo gennaio. E se il Movimento 5 Stelle ha già deciso che, al contrario di quanto accaduto a febbraio, si esprimerà a favore del processo, Italia Viva non sembra ancora avere le idee chiare.

Il caso della nave Gregoretti ha molte similitudini con quella della nave Diciotti per il quale Matteo Salvini, all'epoca Ministro dell'Interno, riuscì ad evitare il processo. Tra i due casi ci sono una sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità dei Decreti Sicurezza di Salvini e un meccanismo di ridistribuzione dei naufraghi su base volontaria che si era andato rafforzando.

Anche per questo motivo Davide Faraone, capogruppo al Senato per Italia Viva, ha voluto precisare oggi che è presto per annunciare una decisione sul voto:

Non capisco cosa ci sia di strano, quando bisogna decidere se mandare a processo o meno un uomo, nel dire: “approfondiremo, guarderemo le carte e poi decideremo”. Se dicessimo che tutto è già deciso, quando il procedimento è stato semplicemente incardinato in giunta per le autorizzazioni a procedere vorrebbe dire che avremmo fatto coincidere il giudizio politico con quello giudiziario. Noi non usiamo le questioni giudiziarie a fini politici, non lo abbiamo mai fatto e mai lo faremo. Oppure il garantismo vale per gli amici, mentre per gli avversari politici si diventa giustizialisti?

In un lungo post su Facebook Faraone attacca Salvini ricordando di averlo già condannato pubblicamente in passato, anche su un altro dei casi di navi bloccate dall'ex Ministro dell'Interno, e che proprio per il modo in cui Salvini porta avanti la sua propaganda, Italia Viva non prenderà decisioni avventate:

Noi non ci chiamiamo Salvini, non siamo giustizialisti con i poveri cristi, spesso senza colpa, non diciamo “buttare la chiave”, quando vediamo portare via in manette Carola Rackete e non diventiamo improvvisamente garantisti quando i magistrati toccano i potenti come lui. Leggeremo le carte e decideremo, senza isterismi e senza sventolare cappi e manette, come si fa nei paesi civili.