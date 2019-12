Migranti: Ocean Viking soccorre 50 persone in acque libiche

Di redazione Blogo.it sabato 21 dicembre 2019

Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere annunciano su Twitter il salvataggio di altre 50 persone vicino le coste libiche: sono tutte al sicuro

La nave Ocean Viking, gestita dalle Ong Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere, ha messo in salvo 50 persone in acque libiche. Lo annunciano le stesse organizzazioni via Twitter, sottolineato che si sia trattato del "secondo difficile salvataggio, dopo 8 ore di ricerca". Tra le 50 persone messe in salvo ci sono anche 10 bambini e un neonato. Si trovavano a bordo di una barca in legno sovraccarica e in condizioni meteorologiche particolarmente avverse in una zona di ricerca e salvataggio maltese. "Ora tutti sono al sicuro a bordo", aggiungono le Ong che gestiscono la nave con a bordo già 162 persone.