Puglia: sbarcati 33 migranti, viaggiavano in barca a vela

Di redazione Blogo.it domenica 22 dicembre 2019

Una barca a vela con a bordo 33 migranti è stata soccorsa nella notte sulla costa di Santa Maria di Leuca: tra loro anche una donna e due minorenni

Sono stati soccorsi nella notte 33 migranti, che viaggiavano a bordo di una barca a vela, sulla costa di Santa Maria di Leuca (Lecce). A bordo dell’imbarcazione si trovavano 21 iraniani, 10 iracheni e due ucraini; tra di loro anche una donna e due minorenni, rispettivamente di 14 e 15 anni. La barca a vela sulla quale hanno intrapreso il viaggio della speranza si è incagliata alla scogliera sul lungomare Cristoforo Colombo a Leuca. Grazie all’intervento della Guardia di Finanza, alcuni migranti sono stati tratti in salvo, mentre altri sono stati raggiunti direttamente sulla terra ferma.

Secondo quanto riferiscono i primi soccorritori, i migranti erano in viaggio da circa sette giorni. Erano tutti primi di scarpe ed in evidente stato di ipotermia. Alcuni presentavano ferite lievi ed hanno ricevuto immediate cure, mentre per un migrante è stato necessario il ricovero per accertamenti. La Caritas e rappresentanti del Comune di Castrignano del Capo hanno fornito aiuto e supporto nelle prime operazioni di accoglienza.