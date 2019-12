Calabria: procura chiede processo per il governatore Oliverio

Di redazione Blogo.it lunedì 23 dicembre 2019

Chiesto il processo per il governatore della Calabria, Mario Oliverio: l’accusa della Procura di Catanzaro è di peculato per fatti risalenti al 2018

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di Mario Oliverio (Partito Democratico), governatore della Calabria che sta riflettendo sul ritiro della candidatura alle prossime elezioni regionali. L’inchiesta riguarda presunte irregolarità nell’uso di fondi per la promozione del turismo nella regione del Sud. Con Oliverio, dovrebbe andare a processo anche Mauro Luchetti, legale rappresentante della "Hdrà", società di comunicazione e organizzazione di eventi, e l’ex parlamentare del PD Ferdinando Aiello.

L‘accusa formulata dalla procura è quella di peculato e l’udienza davanti al gup è stata fissata per il 25 febbraio 2020. Secondo i magistrati, nel luglio del 2018, per finanziare un’iniziativa a Spoleto a margine del Festival dei Due Mondi, sarebbero state utilizzate in realtà risorse per finalità privatistiche per la promozione politica dello stesso Oliverio. L’evento in questione era rappresentato dal format giornalistico "I dialoghi di Paolo Mieli", tenutosi a margine del festival. Secondo l’accusa, in un contesto spacciato per iniziativa pubblica in favore della Calabria, in realtà "non venivano promosse le attività turistiche regionali, bensì si realizzavano le interviste tipiche di un talk show".

In vista delle elezioni regionali del 2020, Oliverio dovrebbe fare un passo indietro ritirando la propria candidatura per sostenere quella di Pippo Callipo.