Clemente Mastella ricoverato per un malore: è in terapia intensiva

Di redazione Blogo.it lunedì 23 dicembre 2019

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è stato trasportato in ospedale in seguito ad un malore: è ricoverato in terapia intensiva

Clemente Mastella ricoverato per un malore presso l’ospedale "San Pio" di Benevento. Il sindaco del capoluogo sannita si trova in terapia intensiva per via di difficoltà respiratorie legate ad un’asma bronchiale. Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, le condizioni dell’ex ministro, 72 anni, non desterebbero preoccupazioni.