Manovra, Conte: "Guardiamo al futuro con fiducia"

Di redazione Blogo.it martedì 24 dicembre 2019

All'indomani del via libera alla manovra finanziaria, Giuseppe Conte guarda al futuro con fiducia.

All'indomani del via libera alla manovra finanziaria alla Camera, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto commentare con un tweet il traguardo raggiunto nei tempi prestabiliti, guardando ovviamente al futuro:

Via libera alla #Manovra2020. In 100 giorni: meno tasse per i lavoratori, più soldi per famiglie, Comuni, vigili del fuoco, sanità, incentivi alle imprese. Crescita, sostenibilità, ambiente, welfare, lotta all'evasione fiscale: con fiducia guardiamo al futuro dei cittadini.

Almeno sulla carta, la manovra 2020 era l'ultimo scoglio che il governo Conte doveva superare nelle poche settimane dal giuramento. Gli obiettivi che erano stati prefissati sono stati in parte raggiunti, a cominciare dall'aumento dell'IVA, e in tempi relativi rapidi si è riusciti anche ad approvare la difficile manovra finanziaria.

Ora, quindi, si può guardare al futuro con un pizzico di serenità in più, dal punto di vista dell'esecutivo ovviamente. Le scadenze impellenti sono ormai in fase di archiviazione e da gennaio ci si potrà occupare di quello che, a causa della manovra, è passato un po' in secondo piano.