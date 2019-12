Manovra, il commento di Salvini: "Carbone sotto l'albero per gli italiani"

Di redazione Blogo.it martedì 24 dicembre 2019

Il leader della Lega Matteo Salvini critica apertamente la manovra finanziaria 2020 e attacca per l'ennesima volta l'esecutivo di Giuseppe Conte.

Se il premier Conte e le altre figure al governo hanno gioito di fronte al via libera definitivo alla manovra finanziaria per il 2020, l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini è convinto che, se non avesse fatto crollare il governo in pieno agosto, sarebbe riuscito a fare di meglio.

Oggi, arrivato all’ospedale pediatrico Buzzi di Milano per consegnare i regali ai bimbi ricoverati nella struttura - documentando il tutto con una rigorosa foto di rito, perchè anche la beneficienza può far parte della propaganda politica - Salvini ha criticato senza mezzi termini la manovra:

È carbone sotto l'albero per le imprese e le famiglie italiane, speriamo sia l'ultima manovra di questo governo. La manovra non la boccia Salvini, non la boccia la Lega ma la bocciano gli italiani.

Un saluto dall'Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano: insieme ai giovani della Lega, come ogni Vigilia di Natale, abbiamo portato un po' di regali e di sorrisi, ai bimbi e alle loro famiglie♥ Posted by Matteo Salvini on Tuesday, December 24, 2019

Salvini continua ad essere convinto di sapere cosa vogliono e cosa non vogliono gli italiani e si attribuisce, non è chiaro per quale motivo visto che la situazione dopo la caduta del primo governo Conte era evidente, il merito di aver scongiurato l'aumento dell'IVA.

Poi, in pieno stile Salvini, è andato all'attacco del governo tirando in ballo le ormai note parole chiave, a cominciare dall'attaccamento alle poltrone: