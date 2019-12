Genova, Bucci annuncia: "A maggio le auto sul nuovo ponte"

Di redazione Blogo.it martedì 24 dicembre 2019

I lavori per il nuovo viadotto di Genova proseguono come da programma e il sindaco Bucci ipotizza l'inaugurazione per fine maggio 2020.

Già a partire dal prossimo maggio le prime auto potranno iniziare a circolare sul nuovo viadotto sul Polcevera a Genova. Ne è sicuro il sindaco di Genova e commissario commissario per la costruzione del viadotto, Marco Bucci, che questa mattina insieme al governatore della Liguria Giovanni Toti ha effettuato un sopralluogo nel cantiere del viadotto.

Tutti i lavori edilizi, non quelli di acciaio ma le pile, saranno terminati entro la fine di gennaio. Questo consentirà di vedere a metà marzo il ponte completo con tutte le infrastrutture in acciaio montate. A metà maggio, pensiamo, potrà passare la prima macchina.

L'inaugurazione potrebbe avvenire già entro la fine di maggio 2020, ma i lavori potrebbero concludersi già a metà del mese di marzo 2020, così da concludere la pavimentazione entro la fine del mese e avviare tutte le procedure di collaudo nei due mesi successivi, ovviamente salvo imprevisti.

Il cronoprogramma ha sempre gli stessi obiettivi, prevediamo che il ponte sia tutto visibile verso la metà di marzo, poi bisognerà lavorare sopra per mettere a posto le altre cose, dall'asfalto al cemento, però il ponte sarà tutto visibile verso la metà di marzo.

Nel dettaglio, ha spiegato Bucci, questi sono i passaggi successivi:

Venerdì 27 andrà su la campata che sta tra le pile 7 e 8, tutto montato, con i carter laterali già sistemate. Una cosa importante, perché mandare su i pezzi con le ali fuori vuol dire limitare i lavori in quota, che sono quelli più rischiosi e complessi dal punto di vista tecnico tra verniciature e saldature. La 3-4, che doveva andare su il 30 senza le alette, salirà il 7 con le alette, perché facciamo a terra i lavori che dovevamo fare in quota.

E, successivamente: