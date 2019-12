Michaela Biancofiore lascia Forza Italia: "Siamo diventati come i grillini"

La deputata Michaela Biancofiore dice addio a Forza Italia dopo 26 anni di fedeltà assoluta: "Siamo diventati come i grillini".

Forza Italia perde un altro pezzo importante. È la deputata Michaela Biancofiore, al fianco di Silvio Berlusconi da ben 26 anni, a dire addio al partito in crisi nera ormai da mesi, e non soltanto sul fronte dei consensi.

La deputata ha annunciato l'addio durante la notte:

Con la morte nel cuore, ma anche liberata. La Forza Italia nella quale sono nata e cresciuta, non esiste più. Siamo diventati come i grillini, uno vale uno senza distinguo, senza storia, senza rispetto per le persone.