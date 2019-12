Giovani in piazza contro la mafia a Vibo: "Grazie Carabinieri" | Premier Conte a Taranto: "Il riscatto ci sarà"

Di re.mar. martedì 24 dicembre 2019

La vigilia di Natale in due città del Sud: a Vibo manifestazione pro legalità organizzata da Libera. A Taranto il premier ha rassicurato sull’ex Ilva



Sono stati centinaia i giovani che per la vigilia di Natale hanno scelto di scendere in piazza a Vibo Valenzia per dire no alla mafia nell’ambito della manifestazione promossa dall'associazione Libera dopo la maxi operazione che ha assestato un duro colpo ai clan di ‘ndrangheta della zona, svelando la zona grigia dei presunti collegamenti con professionisti, politici e imprenditori.

Il corteo ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza all’Arma: sotto il comando provinciale dei carabinieri la folla ha ringraziato i militari che hanno messo a segno il blitz - 334 arresti e 416 indagati - coordinato dalla Dda di Catanzaro.

Libera spiega: "Si è trattato di una passeggiata della legalità un modo per mostrare il volto di una comunità che, piena di speranza, ha voglia di rialzarsi. Un modo per rendere omaggio alle donne ed agli uomini in divisa che, con abnegazione e massima dedizione, ogni giorno sono in trincea. I Cento Passi di Vibo, per riappropriarci dei nostri luoghi, della dignità calpestata da giochi di potere occulti e violenti e per sentirci tutti un po' più Stato”.

Ma non c'erano solo i giovani. Tanti gli amministratori, i politici e i semplici cittadini che hanno voluto manifestare in modo compatto contro la ‘ndrangheta. Il comitato provinciale di Libera ha lanciato un appello alla politica affinché stigmatizzi "il puzzo del compromesso sociale e faccia dell'onesta pratica per la realizzazione del bene comune".

Dalla Calabria alla Puglia, sempre oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato a Taranto assicurando che il riscatto per l’ex Ilva e per tutta la città arriverà: "Stiamo lavorando al piano industriale, abbiamo ormai confermato che ci sarà il coinvolgimento dello Stato" e "lo Stato è una garanzia per tutti".

Il governo ha intenzione di mettere in campo un progetto "sempre più decarbonizzato... Sono molto fiducioso, l'Italia è una nazione del G7, se si concentra e decide che è venuta l'ora del riscatto di Taranto, il riscatto ci sarà" ha garantito il premier.