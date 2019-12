Papa Francesco: "Logica del mondo è dare-avere, ma Dio arriva gratis"

Di redazione Blogo.it mercoledì 25 dicembre 2019

La critica di Papa Francesco alla società di oggi durante l'omelia per la messa di Natale 2019 in Vaticano.

Papa Francesco ha celebrato la messa di Natale in Vaticano ha dedicato la tradizionale omelia alla nascita di Cristo e l'amore di Dio per tutti i fedeli, inserendo anche una dura critica alla società di oggi, sempre più basata sul dare per avere qualcosa in cambio.

Mentre qui in terra tutto pare rispondere alla logica del dare per avere, Dio arriva gratis. Il suo amore non è negoziabile: non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo.

Il messaggio di Papa Francesco è tanto semplice quanto chiaro:

Non aspettiamo che il prossimo diventi bravo per fargli del bene, che la Chiesa sia perfetta per amarla, che gli altri ci considerino per servirli. Cominciamo noi. Questo è accogliere il dono della grazia. E la santità non è altro che custodire questa gratuità.

Potete leggere il testo integrale dell'omelia di Papa Francesco a questo indirizzo.