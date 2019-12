Casapound, Facebook fa ricorso: "Non vogliamo che usino i nostri servizi"

Facebook non ci sta e reagisce all'ordinanza del Tribunale di Roma che il 12 dicembre ha ordinato la riattivazione degli account di Casapound dopo che il noto social network li aveva oscurati. Si tratta di un provvedimento cautelare che potrebbe comunque essere ribaltato in giudizio, ma intanto Facebook presenta il ricorso e spiega, attraverso un portavoce:

"Non vogliamo che le persone o i gruppi che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono utilizzino i nostri servizi, non importa di chi si tratti. Per questo motivo abbiamo una policy sulle persone e sulle organizzazioni pericolose che vieta a coloro che sono impegnati in 'odio organizzato' di utilizzare i nostri servizi"