Conferenza stampa Conte. Zingaretti: "Parole giuste e condivisibili" | Salvini: "Balle sull’immigrazione"

Di Redazione Blogo.it sabato 28 dicembre 2019

Le reazioni alla conferenza stampa di fine anno del premier Giuseppe Conte non si sono fatte attendere: cosa hanno detto Zingaretti e Salvini



Le reazioni alla conferenza stampa di fine anno del premier Giuseppe Conte non si sono fatte attendere. Dalla maggioranza, il segretario del Pd Nicola Zingaretti parla di parole condivisibili.

In un comunicato Zingaretti definisce "giusti e condivisibili gli obiettivi del governo indicati dal presidente Conte nel suo discorso di fine anno" e mostra apprezzamento per i due nuovi ministri scelti dal premier per sostituire il dimissionario Lorenzo Fioramonti al Miur (il ministero è stato sdoppiato in Scuola e Università).

In particolare la nomina di Manfredi (rettore dell'Università Federico II di Napoli, Ndr) secondo Zingaretti "segna, per autorevolezza e competenza, nel campo dell'Università e della Ricerca, un deciso salto di qualità rispetto al passato".

Di tutt’altro tenore la reazione del leader della Lega Matteo Salvini secondo cui Conte "racconta balle vergognose sull’immigrazione e cambia versione sulla Gregoretti".

Il presidente del Consiglio ha detto che in Italia, anche ai tempi del Conte 1, i porti non sono stati mai chiusi e che sulla Gregoretti, la nave della Marina bloccata dal Viminale con oltre 100 migranti a bordo nel porto militare di Augusta, si riserva di fare le sue verifiche e spiegare più avanti le differenze con il caso Diciotti.

Per Salvini, che contesta i dati diffusi dal governo: "Nel 2019 siamo a 11.439 arrivi: 6.304 da settembre a oggi grazie al governo delle poltrone e dei porti aperti". Sulla Gregoretti invece Conte "ammette che Palazzo Chigi aveva avuto un ruolo per ricollocare gli immigrati... Se non sopportava la Lega e il sottoscritto poteva non aspettare che gli togliessimo la fiducia".

Il premier nel commentare la richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini per la Gregoretti aveva detto durante la conferenza stampa: "Non è che siccome ora è all’opposizione il presidente del Consiglio parlerà contro di lui... Riferirò quello che è stato il mio ruolo in piena trasparenza".