Giorgia Meloni: "Conte raddoppia i ministri invece di raddoppiare i fondi per la scuola"

Giorgia Meloni ha commentato le dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno e l'annuncio dei due nuovi ministri del MIUR, il ministero dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca che è stato sdoppiato.

Secondo la leader di Fratelli d'Italia abbiamo assistito alla "moltiplicazione delle poltrone":

"Conte raddoppia i ministri invece che aumentare i fondi per l'istruzione. Zero soldi per due poltrone: un capolavoro. Questo governo prima va a casa e meglio è"