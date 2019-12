Elezioni Emilia-Romagna, Bonaccini: “Se vinciamo, da qui parte la riscossa per l’Italia”

Stefano Bonaccini, il governatore in carica della Regione Emilia-Romagna e candidato per la rielezione, ha presentato il programma e i candidato della sua coalizione all’autodromo di Imola questa mattina, affiancato dal sindaco di Milano Beppe Sala.

Bonaccini ha scelto Imola perché è una città simbolo sia delle recenti sconfitte del centrosinistra, sia del fallimento del MoVimento 5 Stelle. È qui, infatti, che il PD ha perso le elezioni comunali, ma la sindaca del M5S si è dovuta dimettere di recente e dunque ora il Comune è senza una guida.

Stefano Bonaccini ha infatti spiegato:

E per quanto riguarda le elezioni ha detto:

“Se vinciamo qui in Emilia-Romagna, da qui parte una riscossa per l'Italia. L'Emilia-Romagna rappresenta qualcosa di importante anche per il resto del paese: in gioco c'è il futuro di questa regione, la sua identità e i suoi valori. Prima ancora del programma c'è un'idea di società diversa da quella dei nostri avversari, un'idea diversa dell'identità dell'Emilia-Romagna. Noi abbiamo un progetto per il futuro di questa regione”