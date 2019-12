Papa Francesco: “No ai telefonini a tavola. Riprendere la comunicazione in famiglia”

Durante l’Angelus di oggi, domenica 29 dicembre 2019, nel giorno dedicato alla festa della Santa Famiglia di Nazareth, Papa Francesco ha voluto parlare delle famiglie di oggi, in cui la comunicazione diventa sempre più carente. In un discorso a braccio il pontefice ha detto:

“I tre componenti della Santa Famiglia si aiutano reciprocamente a scoprire il progetto di Dio, loro pregavano lavoravano, comunicavano tra loro. E io mi domando, tu sai comunicare nella tua famiglia? Sai comunicare o tu sei come quei ragazzi che a tavola sta ciascuno con il proprio telefonino a chattare? In quel tavolo un silenzio come se si fosse a messa. Non si comunicano, e invece dobbiamo riprendere la comunicazione: i padri con i figli, i nonni, i fratelli tra di loro. Questo è il compito che ci spetta oggi”

Il Pontefice ha poi rivolto il suo saluto speciale alle famiglie che oggi hanno assistito alla messa:

Poi, a braccio, ha aggiunto:

“A tutti auguro una buona domenica e un fine anno sereno. Finiamo l'anno in pace: pace del cuore, questo vi auguro, e in famiglia, comunicando l'uno con l'altro. Vi ringrazio ancora dei vostri auguri e delle vostre preghiere. E continuate per favore a pregare per me. Buon pranzo e arrivederci”