Forza Italia attacca Lucia Azzolina: "Con un risultato mediocre a un concorso diventa ministra"

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, fa le pulci alla neo ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, rea di aver passato un concorso pubblico con voti mediocri in inglese e informatica.

La senatrice azzurra spiega:

"Lucia Azzolina a giugno ha partecipato, da deputata componente della commissione Istruzione, a un concorso per dirigente scolastico. Una caduta di stile in quanto a opportunità politica, che fa il paio con gli altri deputati grillini che si sono iscritti al concorso interno della Camera per diventare consiglieri politici. Ma sulla disinvoltura di questi ex fustigatori dei costumi ormai non ci si sorprende più. Quello che lascia perplessi, semmai, è il fatto che l’onorevole Azzolina, pur superando il concorso, ha ottenuto 0/6 punti in informatica e 5/12 in inglese. Un risultato mediocre, dunque, e i tanti che hanno conseguito punteggi maggiori avrebbero tutti diritto ad aspirare almeno alla presidenza del consiglio. Ma quello grillino è un mondo alla rovescia e meno vali più sei premiata".