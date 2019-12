Salvini: "Faremo le barricate dentro e fuori il Parlamento"

Matteo Salvini ribadisce che la Lega è pronta alle barricate dentro e fuori il Parlamento in caso di tentativi di modifica di Quota 100 e dei Decreti Sicurezza.

Il leader della Lega Matteo Salvini sembra avere un nuovo cavallo di battaglia, le barricate in risposta alla possibile modifica dei decreti sicurezza anticipata dal premier Giuseppe Conte nelle ultime ore.

Già ieri, proprio per replicare alle parole di Conte, Salvini aveva anticipato che la Lega avrebbe fatto le barricate per bloccare, giorno e notte, i lavori del Parlamento. Oggi, intervistato al GR1, l'ex Ministro dell'Interno ha ribadito il concetto:

Salvini, che poco meno di un anno fa, dopo aver fatto il gradasso per giorni sul caso della nave Diciotti, implorò i senatori di negare l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti, stavolta si dice pronto ad affrontare il processo per il caso Gregoretti:

Non vedo l'ora di andar in tribunale, per rispondere del reato di difesa dei confini del mio paese.