Le Sardine ora hanno un inno: “6000 (siamouna voce) di MaLaVoglia. Testo e video

Di redazione Blogo.it lunedì 30 dicembre 2019

Da un’idea di Giordano Sangiorgi.

Le Sardine ora hanno anche un inno, si intitola “6000 (siamo una voce)” ed è nato da un’idea di Giordano Sangiorgi che l’ha realizzata con Gianluca Giagnorio, in arte MaLaVoglia, il cantante che intona la canzone nel video che vedete qui sopra e di cui più in basso potete leggere il testo per intero. Alla scrittura della canzone hanno collaborato anche Marco Mori e Francesco Tripi. Sangiorgi è il patron del MEI, il Meeting delle etichette indipendenti di Faenza, che produce anche questa canzone.

La canzone sarà cantata in Piazza VIII Agosto il 19 gennaio a Bologna con altri nomi importanti della musica italiana ed è stata accolta con molto entusiasmo da tutte le Sardine d’Italia. È anche piuttosto orecchiabile, soprattutto nel ritornello, ed è dunque facile immaginare che sarà ricordata con molta facilità. Qui di seguito riportiamo il testo.