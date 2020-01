Venezia, ex deputato Arturo Scotto aggredito da neofascisti: "Gridavano Duce! Duce!"

Duplice aggressione a Venezia da parte di un gruppetto di neofascisti. La denuncia dell'ex deputato Arturo Scotto.

Neofascisti in azione a Venezia la notte del 31 dicembre, nell'affollatissima piazza San Marco pochi istanti dopo la mezzanotte. A denunciare l'aggressione subita è l'ex deputato Arturo Scotto, oggi esponente di Liberi e Uguali, che si trovava in piazza insieme alla moglie Elsa Bertholet quando un gruppetto di otto giovani ha iniziato ad inneggiare a Mussolini e fare il saluto romano.

Scotto e sua moglie, stando a quanto denunciato dai due, sono intervenuti chiedendo loro di smetterla, ma in tutta risposta è scattata l'aggressione. A venir colpito a pugni non è stato soltanto Scotto, ma anche un 20enne di Venezia intervenuto in suo soccorso.

Il politico, che ha prontamente denunciato tutto in Questura, ha così descritto quanto accaduto:

Un gruppetto di ragazzi - circa 8 - urlavano "duce tu scendi dalle stelle" e "anna frank l'abbiamo messa nel forno" immediatamente dietro di me.

Intorno alla mezzanotte nel pieno di un grande e commovente brindisi collettivo.

Mi sono girato verso di loro e ho detto di smetterla, ero spaventato per mia moglie e mio figlio quattordicenne.

Hanno rincarato la dose urlando "duce duce". Ho ripetuto che era inaccettabile che in un giorno di festa dicessero quelle castronerie.

Sono passati dalle parole ai fatti.

Uno, due, tre cazzotti in faccia. Sangue dal naso ma per fortuna nessuna frattura.

Un ragazzo di venti anni è intervenuto per sedare la rissa: pestato di brutto.

Non so come si chiama, ma lo ringrazio per il coraggio e il disinteressi.

Gli aggressori si sono coperti il volto e poi si sono dileguati. Come dei vigliacchi.

Stamattina mi sono tolto un peso e ho sporto denuncia all'arma dei carabinieri.

Le forze dell'ordine e la magistratura si stanno adoperando per identificarli: piazza San Marco è una dei luoghi più controllati del mondo.