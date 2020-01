Alarm Phone: disperso barcone con 45 migranti a bordo

Di redazione Blogo.it mercoledì 1 gennaio 2020

Un’imbarcazione avvistata martedì con il motore in avaria è letteralmente sparita dai radar: si teme per la vita dei 45 migranti presenti a bordo

Alarm Phone esprime preoccupazione tramite il proprio account Twitter per un barcone con a bordo 45 migranti. L’imbarcazione è partita dalla Libia, ma non si hanno più notizie da almeno 74 ore. Martedì un pescatore aveva informato l’Ong, che si occupa di fornire una linea telefonica diretta per i migranti nel Mediterraneo, di aver avvistato il barcone con il motore in avaria tra le onde alte. Nessuna informazione da parte delle autorità libiche, invece, risultate irraggiungibili.

"Abbiamo parlato con la guardia costiera, le autorità in Libia, le organizzazioni internazionali e con il nostro testimone: nessuno sa cosa sia successo a questa imbarcazione", fa sapere Alarm Phone. Ovviamente, per via delle condizioni meteorologiche avverse e la situazione di emergenza dell’imbarcazione, si teme che i 45 migranti siano alla deriva. "Temiamo il peggio - aggiunge Alarm Phone - , ma speriamo che in qualche modo siano salvi. Speriamo di poter festeggiare l'inizio dell'anno con la buona notizia che sono state soccorse o che sono arrivate in Europa, anche se le possibilità sono minime".