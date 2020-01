La Turchia invierà truppe in Libia contro Haftar: Erdogan ottiene il sì del parlamento (VIDEO)

Di re.mar. giovedì 2 gennaio 2020

Esercito turco in Libia contro Haftar: 325 i deputati turchi favore della mozione, 184 i contrari. Mandato di un anno



Il parlamento turco ha approvato l’invio di truppe in Libia a sostegno del governo del premier Fayez Al Sarraj e delle forze militari di Tripoli, sotto attacco da parte delle milizie del generale Khalifa Haftar che dalla Cirenaica sta muovendo uomini e mezzi per conquistare la capitale libica.

Dopo l’invio, la scorsa settimana, di milizie siriane a Tripoli, la Turchia di Recep Tayyip Erdoğan scende direttamente in campo, assumendo una posizione chiara in merito alla guerra civile nel paese africano, a differenza di alcune cancellerie europee (Francia in primis) e non.

A parlare chiaro è anche l’Ue secondo cui non ci può essere soluzione militare alla crisi: "Abbiamo sottolineato in varie occasioni, l'ultima è stata il 23 dicembre, che non esiste una soluzione militare per il conflitto in Libia. L'Ue ribadisce a tutte le parti interessate il suo appello a cessare tutte le azioni militari e riprendere il dialogo politico" ha detto il portavoce del Servizio di azione esterna dell’Unione.

Il voto odierno del parlamento turco, che autorizza il dispiegamento per un anno delle truppe di Ankara in Libia, è avvenuto anche prima del previsto, durante una sessione d'emergenza: 325 i deputati a favore della mozione, 184 i contrari.