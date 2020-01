Paragone espulso dal M5S passa alla Lega? "Non posso andare da chi candida Draghi al Quirinale"

Di Redazione Blogo.it giovedì 2 gennaio 2020

Gianluigi Paragone, senatore grillino dissidente appena espulso dal Movimento 5 Stelle, passerà tra i banchi della Lega a Palazzo Madama?



Il rumor, sempre più insistente, è commentato così dal leader del Carroccio Matteo Salvini: "Porte aperte a chi non vuole morire col Pd".

Ma è lo stesso Paragone, ex direttore de La Padania, che sembra far intendere quale sarà il suo futuro politico. Al direttore del Tg di La7 Enrico Mentana che gli ha chiesto, via Whatsapp, cosa intendesse rispondere a chi lo accusa "di apprestarsi a rientrare nelle file della Lega" il senatore ha detto: "Che non posso andare da chi candida Draghi alla Presidenza della Repubblica o da chi non ha il coraggio di dire che bisogna nazionalizzare autostrade e telecomunicazioni".

Oggi Paragone aveva incassato la piena solidarietà dell'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista ("Io sempre d’accordo lui") e la reprimenda del presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra ("Se siamo il nulla perché non sei andato via prima?").

Nelle ultime settimane Paragone oltre a votare contro la manovra di bilancio, aveva criticato a più riprese il capo politico del Movimento Luigi Di Maio, parlando di inadeguatezza della sua leadership. Ieri la notizia della sua espulsione che ormai era nell’aria.