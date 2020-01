Migranti: rivolta nell'hotspot di Trapani, incendiati materassi

Di redazione Blogo.it venerdì 3 gennaio 2020

Tensione nella tarda serata di ieri all’interno dell’hotsport di contrada Milo a Trapani: un gruppo di migranti ha incendiato alcuni materassi

Rivolta di migranti all’interno dell’hotspot di contrada Milo di Trapani. Un gruppo di migranti ospiti del centro, nella tarda serata di ieri, ha dato fuoco ad alcuni materassi nei tre padiglioni. Celere l’intervento da parte dei vigili del fuoco di Trapani, che hanno spento l’incendio senza che fossero registrati feriti. Secondo il quotidiano La Sicilia, è probabile che l'incendio sia stato appiccato per creare un diversivo per consentire una fuga. In corso le indagini delle autorità locali.