Vertice Di Maio-Zingaretti a Palazzo Chigi: "Clima positivo e costruttivo"

Di redazione Blogo.it sabato 4 gennaio 2020

Faccia a faccia di 45 minuti a Palazzo Chigi tra il leader di M5S Luigi Di Maio e il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti.

Faccia a faccia a Palazzo Chigi tra il leader del Movimento 5 Stelle e il segretario del Partito Democratico poche ore dopo l'incontro di Nicola Zingaretti con Papa Francesco in Vaticano.

Le due figure chiave della politica italiana si sono incontrate per 45 minuti con l'obiettivo di definire i prossimi obiettivi del governo giallorosso in cui Luigi Di Maio ricopre il ruolo di Ministro degli Esteri.

Il vertice odierno non era in agenda e si è svolto senza particolari annuncio. Solo dopo la conclusione del faccia a faccia una nota congiunta dello staff di Zingaretti e di quello di Di Maio ha fatto sapere che l'incontro si è svolto "in un clima molto positivo e costruttivo":