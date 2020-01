Di Maio precisa: "Il drone contro Soleimani non è partito dall'Italia"

Di redazione Blogo.it domenica 5 gennaio 2020

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio smentisce la fake news secondo la quale il drone statunitense che ha ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani a Bagdad sarebbe partito dall'Italia.

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha voluto precisare oggi che il drone statunitense utilizzato per il raid in cui è stato ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani non è partito dall'Italia, riferendosi a delle notizie false circolate in queste ultime ore.

La precisazione del leader del Movimento 5 Stelle è arrivata, come al solito, via Facebook:

Da qualche giorno leggo false notizie sul fatto che il drone statunitense che ha colpito Soleimani in Iraq, sia partito dalle basi Nato italiane.

È assolutamente falso.

In queste ore insieme al Ministero della Difesa siamo al lavoro per garantire la sicurezza dei nostri soldati e scongiurare una ulteriore escalation, senza clamori, senza slogan e senza iniziative improvvisate.

Ai nostri uomini e donne in uniforme va il mio augurio di buon lavoro e la nostra vicinanza come Governo.