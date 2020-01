Di Maio: "Chi crede nella violenza espone gli italiani alle ritorsioni"

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ribadisce la linea pacifista dell'Italia sulla delicata questione del Medio Oriente: "Ora è il momento di scommettere sul dialogo".

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha un bel da fare in questi giorni di tensione ai massimi livelli nel Medio Oriente e anche oggi, mentre il Presidente USA Donald Trump continua a minacciare l'Iran e l'Iraq, il leader pentastellato ribadisce la propria vena pacifista, tirando in ballo anche i cittadini italiani:

La guerra e la violenza, appunto, non sono soluzioni, e non possono essere mai considerate tali. Sono l'unica risposta che è stata trovata in passato, una risposta vecchia, e su cui abbiamo già ricevuto fin troppe lezioni. Chi ancora crede che la strada sia la violenza, è fermo al passato o non ha ancora compreso le lezioni dalla storia. E, quel che è peggio, sta esponendo tutti gli italiani a un pericolo di ritorsioni.

In un lungo post su Facebook Di Maio ribadisce che la soluzione migliore al momento - e questa sembra essere la linea italiana - è quella del dialogo:

Ora non è più il tempo di rischiare morte, terrorismo, ondate migratorie insostenibili, ora è il momento di scommettere sul dialogo, sulla diplomazia e sulle soluzioni politiche. Il dialogo crea, il dialogo è per chi sa costruire e, come forza di governo, questa è la risposta che scegliamo per l'Italia.

Questo non è un gioco, e non abbiamo nessuna intenzione di ripetere gli errori del passato. È semplice? No, ma le conquiste più grandi non sono mai semplici, richiedono determinazione e tempo.

Sicurezza, prosperità, pace: ne abbiamo diritto, ma abbiamo anche il dovere di lavorare per questi obiettivi. E lo stiamo facendo, individuando le opportune priorità.