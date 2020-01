Rabbia Iran: "Neanche la morte di Trump sarebbe sufficiente a vendicare l'uccisione di Soleimani"

Di redazione Blogo.it lunedì 6 gennaio 2020

La vendetta che cerca l'Iran è l'espulsione degli americani dalla regione.

Il brigadiere generale Amir Ali Hajizadeh, comandante delle unità aerospaziali dei Pasdaran, durante i funerali del generale Soleimani a Teheran ha detto:

"Anche se colpissimo tutte le basi Usa, o uccidessimo Trump o il suo ministro della Difesa, non sarebbe sufficiente a vendicare l'uccisione di Qassem. Solo l'espulsione degli americani dalla regione lo sarà"

E Ali Akbar Velayati, consigliere del leader iraniano Ali Khamenei, ha minacciato:

"Se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione, affronteranno un altro Vietnam. Nonostante le vanterie dell'ignorante presidente degli Stati Uniti, l'Iran intraprenderà un'azione di ritorsione contro la stupida mossa degli americani che li farà pentire"

Il parlamento iracheno ha chiesto al governo di Baghdad di cacciare i militari americani dall'Iraq come risposta al blitz in cui è rimasto ucciso il generale Qassem Soleimani. Intanto l'Iran ha annunciato una ulteriore riduzione dei suoi obblighi relativi all'intesa nucleare del 2015, mentre Donald Trump reagisce a tutte le minacce iraniane e irachene minacciando a sua volta di colpire anche i siti culturali iraniani in caso di rappresaglia di Teheran.

Questa settimana il Congresso americano, che è controllato dai democratici e dunque dagli avversari di Trump, vorrà una risoluzione sui poteri di dichiarare guerra, in modo da limitare eventuali azioni militari contro l'Iran da parte di Trump che sembra ormai fuori controllo.

L'altra minaccia portata avanti da Teheran è che se gli Usa compiranno un nuovo attacco, la reazione sarà di cancellare Israele dalle carte geografiche. Lo ha detto Mohsen Rezai, ex capo delle Guardie della rivoluzione, attualmente segretario del potente Consiglio per la determinazione delle scelte, un organo di mediazione fra le diverse istituzioni dello Stato iraniano.