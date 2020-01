Le Sardine a Riace con Mimmo Lucano. Salvini: "Il 26 votano uomini e donne, non pesci"

Di redazione Blogo.it lunedì 6 gennaio 2020

Parte dalla Calabria la fase 2 delle Sardine nei piccoli centri.

La fase 2 delle Sardine è cominciata: dopo aver conquistato le grandi piazze, ora partono all'assalto dei piccoli centri e lo fanno dando il via da un luogo simbolo, Riace. Secondo loro, infatti, come spiegano in una nota, Riace è "simbolo per eccellenza di ogni messaggio che parli di pace, tolleranza, dialogo, inclusione" perché per molti anni, grazie al sindaco Mimmo Lucano, è stato un modello di accoglienza e integrazione a livello mondiale. Ora, dopo le vicende giudiziarie dell'ex primo cittadino, il comune è passato a una giunta leghista, anch'essa travolta dai guai.

Le Sardine, parlando di Riace, lo definiscono:

"Il luogo divenuto negli anni un modello studiato e apprezzato a livello internazionale per l'efficacia con cui ha saputo indicare la via più ragionevole e civile per gestire il fenomeno migratorio"

Erano circa in 400 al Villaggio Globale, il cuore del modello Riace, si sono presentati con bandiere della pace e qualche cartello, come sempre non c'è traccia di simboli di partiti. Presenti tanti simpatizzanti, attivisti, sindacalisti, e poi anche lui, Mimmo Lucano, che ha anche parlato alla folla:

"Quando si manifesta per dire quello che si pensa è sempre un fatto importante, dobbiamo costruire entusiasmo, non isolamento e spero che questo messaggio di umanità arrivi anche a chi è rimasto a casa"

La coordinatrice calabrese delle Sardine è Jasmine Cristallo, che ha detto:

"Riace è la Calabria che ci ha portato in giro per il mondo come esempio positivo e siamo qui perché questo è il simbolo dell’accoglienza e dell’integrazione possibile. Siamo qui per dire che c’è gente che crede ancora che l’altro non sia nemico, non sia qualcosa da temere, ma un’occasione di crescita e di evoluzione"

Matteo Salvini ha detto:

"Il 26 gennaio votano donne e uomini, non i pesci. Quindi sono contento"

E Cristallo ha prontamente replicato: