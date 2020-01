Funerali Generale Soleimani a Kerman: 35 morti nella calca

Di re.mar. martedì 7 gennaio 2020

35 persone morte nella calca ai funerali del generale Quasem Soleimani celebrati oggi a Kerman, città natale del numero due dei Teheran

35 persone sono morte nella calca ai funerali del generale Quassem Soleimani celebrati oggi a Kerman, città natale del numero due del regime degli Ayatollah, ucciso in un raid Usa a Baghdad venerdì scorso. Un omicidio che ha infuocato il Medio Oriente più di quanto non lo fosse già, facendo spirare venti di guerra tra Teheran e Washington.

Dopo la folla oceanica vista ieri al funerale di Soleimani nella capitale iraniana, con la Guida suprema Khamenei a piangere sulla bara dello stratega degli interessi sciiti in tutta l’area, stamattina si è replicato a Karman, città nel sud est dell’Iran. Oltre ai morti altre 48 persone sarebbero rimaste ferite nella calca, secondo la televisione di Stato.

La salma del generale nelle scorse ore era giunta a Kerman, capital dell’omonia provincia, con oltre 700mila abitanti, per la sepoltura ed è stata accompagnata in modo massiccio dalla popolazione che ha voluto rendere l’ultimo saluto a Solemani. Una mobilitazione che per dimensioni è simile a quella di ieri nella capitale Teheran secondo i media locali.